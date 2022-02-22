Москва, 22 февраля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В Москве в 2021 году восстановилось производство молочной продукции, сообщил 22 февраля глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Молоко

«В январе — ноябре 2019 года объем производства был равен 46,88 млрд рублей, а в аналогичном периоде 2020 года он сократился до 40,61 млрд рублей. По итогам же 11 месяцев 2021 года столичное производство практически достигло объема допандемийного периода — 45,39 млрд рублей», — сказал Прохоров.

По его словам, восстановление объёмов производства отразилось на внешней торговле Москвы. Так, столичные компании на 81% увеличили поставки сыров и творога, и на 48% — кисломолочных продуктов.