Улан-Удэ, 22 февраля 2022, 10:47 — REGNUM Глав муниципальных образований в Бурятии наделили полномочиями по запрету выезда на лёд в критически опасные периоды. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, 20 февраля постановление об этом подписал глава региона Алексей Цыденов.
«Запрет будет вводиться впервые по усмотрению глав муниципальных образований — период становление ледового покрова и активного таяния ледового покрова», — отметили в ведомстве.
Решение будет приниматься с учётом погоды, толщины льда в районе. В частности, сроки могут сдвигать из-за тёплой зимы. В настоящее время обсуждается вопрос о штрафах для нарушителей.
В управлении добавили, что в 2021 году под лёд провалились четыре машины, в результате чего погибли пять человек. Большинство подобных происшествий фиксируют в акватории озера Байкал.
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