Улан-Удэ, 22 февраля, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Глав муниципальных образований в Бурятии наделили полномочиями по запрету выезда на лёд в критически опасные периоды. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, 20 февраля постановление об этом подписал глава региона Алексей Цыденов.

Главное управление МЧС по Бурятии Кичерское озеро. Бурятия

«Запрет будет вводиться впервые по усмотрению глав муниципальных образований — период становление ледового покрова и активного таяния ледового покрова», — отметили в ведомстве.

Решение будет приниматься с учётом погоды, толщины льда в районе. В частности, сроки могут сдвигать из-за тёплой зимы. В настоящее время обсуждается вопрос о штрафах для нарушителей.

В управлении добавили, что в 2021 году под лёд провалились четыре машины, в результате чего погибли пять человек. Большинство подобных происшествий фиксируют в акватории озера Байкал.

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