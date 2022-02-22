Оренбург, 22 февраля, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В Оренбургской области за 2021 год в суды подан 41 иск в защиту интересов потребителей. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

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Судебные инстанции рассмотрели 33 исковых заявления. Из них 32 заявления (97%) удовлетворены. Остальные документы находятся в судах.

В пользу потребителей, чьи права признаны нарушенными, взыскано 1 млн 837,3 тыс. рублей, в том числе 73 тыс. рублей — в счет компенсации морального вреда. С ответчиков взыскано в общей сложности 16 млн 435 тыс. рублей, включая 637 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда.