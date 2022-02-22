Афины , , 10:52 — REGNUM Греция защищает внешние границы ЕС в полном соответствии с международным правом и Хартией ЕС об основных правах человека. Об этом, как сообщает AMNA, заявил министр миграции и убежища страны Нотис Митарахи 21 февраля, отвечая на заявление Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Верховный комиссар выразил обеспокоенность по поводу «растущего числа случаев насилия и серьезных нарушений прав человека в отношении беженцев и мигрантов на различных европейских границах», включая жестокое обращение с мигрантами. Кроме того, он сказал, что агентство ООН «встревожено повторяющимися и последовательными сообщениями, поступающими с сухопутных и морских границ Греции с Турцией, где УВКБ ООН зарегистрировало почти 540 зарегистрированных случаев неофициального возвращения Грецией с начала 2020 года».

Греческий министр ответил, что «национальные независимые власти страны расследуют все заявления о так называемых нарушениях», и настоятельно попросил представить доказательства таких нарушений.

В своем заявлении Митарахи выразил «удивление» словами Гранди и сказал, что «вызывает глубокую тревогу тот факт, что турецкая пропаганда и ложные новости о незаконной миграции так часто и ошибочно воспринимаются как факт». Турция, по его словам, не является страной, находящейся в состоянии войны, и в соответствии с совместным заявлением ЕС и Турции от 2016 года обязана предотвращать незаконный выезд мигрантов и принимать возвращение тех, кто не имеет права на международную защиту.

«Греция не против легальной миграции. Мы против торговцев людьми и всех тех, кто пользуется человеческой болью ради выгоды или по политическим соображениям, — подчеркнул он. — По сути, Греция не может разрешить миграционный кризис сама по себе, нам срочно нужна более ощутимая поддержка и большая приверженность на уровне ЕС и государств-членов, особенно в вопросах переселения. Мы приветствовали бы обсуждение вопросов, поднятых Верховным комиссаром, и беседу с ним о конструктивной роли, которую международное сообщество может сыграть в защите жизни беженцев».