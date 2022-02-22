Афины , 22 февраля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Греция защищает внешние границы ЕС в полном соответствии с международным правом и Хартией ЕС об основных правах человека. Об этом, как сообщает AMNA, заявил министр миграции и убежища страны Нотис Митарахи 21 февраля, отвечая на заявление Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Верховный комиссар выразил обеспокоенность по поводу «растущего числа случаев насилия и серьезных нарушений прав человека в отношении беженцев и мигрантов на различных европейских границах», включая жестокое обращение с мигрантами. Кроме того, он сказал, что агентство ООН «встревожено повторяющимися и последовательными сообщениями, поступающими с сухопутных и морских границ Греции с Турцией, где УВКБ ООН зарегистрировало почти 540 зарегистрированных случаев неофициального возвращения Грецией с начала 2020 года».

Греческий министр ответил, что «национальные независимые власти страны расследуют все заявления о так называемых нарушениях», и настоятельно попросил представить доказательства таких нарушений.

В своем заявлении Митарахи выразил «удивление» словами Гранди и сказал, что «вызывает глубокую тревогу тот факт, что турецкая пропаганда и ложные новости о незаконной миграции так часто и ошибочно воспринимаются как факт». Турция, по его словам, не является страной, находящейся в состоянии войны, и в соответствии с совместным заявлением ЕС и Турции от 2016 года обязана предотвращать незаконный выезд мигрантов и принимать возвращение тех, кто не имеет права на международную защиту.

«Греция не против легальной миграции. Мы против торговцев людьми и всех тех, кто пользуется человеческой болью ради выгоды или по политическим соображениям, — подчеркнул он. — По сути, Греция не может разрешить миграционный кризис сама по себе, нам срочно нужна более ощутимая поддержка и большая приверженность на уровне ЕС и государств-членов, особенно в вопросах переселения. Мы приветствовали бы обсуждение вопросов, поднятых Верховным комиссаром, и беседу с ним о конструктивной роли, которую международное сообщество может сыграть в защите жизни беженцев».