Донецк, , 10:45 — REGNUM В результате подрыва украинскими диверсантами легкового автомобиля на трассе «Донецк-Горловка» в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибли три мирных жителя. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба Народной милиции (НМ) ДНР в своем телеграм-канале.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Уточняется, что на трассе «Донецк-Горловка» украинские диверсанты подорвали взрывное устройство.

«В результате террористического акта погибли трое гражданских», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что утром 22 февраля силовики Украины обстреляли три населенных пункта на территории ДНР.