22 февраля 2022 | Время чтения 5 мин

Выступление от 21 февраля – это первое программное и настолько личное выступление Владимира Путина перед российской и мировой общественностью за всё время его президентства с 2000 года, сравнимое только с Мюнхенской речью. Значит, мы настолько созрели, что можем идти на Вы.

Юрий Баранчик, , 12:01 — REGNUM Прозвучавшее вечером 21 февраля часовое выступление президента России Владимира Путина — это программная речь. Это выступление не столько о признании ЛНР и ДНР, а о сути исторического процесса развития России за последние сто лет — через смерть Российской Империи, затем ее возрождение в форме СССР, о проблемах ленинского подхода к формированию советского государства, о чем я писал не один раз, и о возвращении к истокам, к идее новой Русской Империи. Потому что фактически отказ в существовании неонацистской Украины — это и есть продвижение России на Запад до прежних имперских границ.

Кремлёвская звезда Иван Шилов © ИА REGNUM

Сказал Владимир Путин и очень важную вещь относительно того, почему Запад всегда будет против России. Мы очень большие, самостоятельные и независимые, чтобы с нашим существованием смирился Запад. При этом совершенно неважно, какой будет в России политический строй — коммунизм, капитализм; будем ли мы дружить с Западом, как пытались это делать в «благословенные» 90-е, или будем враждовать — в любом случае Запад будет хотеть Россию уничтожить, разделить на несколько небольших государств, которыми управлять в марионеточном режиме, и главное — завладеть нашими ресурсами и территорией. Всё. На этом список требований Запада к России будет исчерпан. Но не будет самой России.

Естественно, нас такой подход не устраивает. И никогда устраивать не будет. И об этом он тоже сказал — что да, можно было бы укрыться за геополитическим политесом, соблюдать «правила игры» и вести бесконечные переговоры с партнерами, только чтобы «люди не обиделись». Но это можно делать только в том случае, если рядом сидят порядочные люди. Если же это гопники с большой дороги, которые говорят одно, а делают другое, и думают только о том, чтобы усыпить твою бдительность, а потом схарчить, «приставив нож к горлу», то это совершенно другое. К таким «людям» нормы этики и морали применимы с очень большой долей условности.

Обращение президента России Владимира Путина (сс) Администрация президента России

По сути, выступление от 21 февраля — это первое программное и настолько личное выступление Владимира Путина перед российской и мировой общественностью за всё время его президентства с 2000 года, сравнимое только с Мюнхенской речью. Значит, мы настолько созрели, что можем идти на Вы. Как пишет телеграм-канал «Русский Демиург»:

«Случилось немыслимое, то, во что отказывались верить самые смелые граждане. Мы привыкли, что Путин сверхосторожен. Он всегда выбирает самый неконфликтный путь к цели, что он не любит жёстких решений. Даже те, кто верил, что Путин подпишет, думали, что опять через время, ещё раз поторговавшись с Западом. Ещё раз отложив перезревшее решение, избегая столкновения. Через 2−3 недели, 2−3 дня, как предлагали некоторые члены Совбеза. После сто первого китайского предупреждения.

Но Путин снова сломал шаблоны. Он опять сделал то, чего не ждали и во что не верили. Он ударил первым. Он ПОДПИСАЛ! В стране в воздухе висит радостный крик: «ПОД-ПИ-САЛ!» 21 февраля 2022 года — это дата новой истории. Путин перевернул советский период нашей истории и начал свой. Не с Крыма — с Донбасса.

У всех экспертов ТГ-сообщества, кто слушал его речь, у горла был комок, а состояние шоковое. Мы не верили ушам. 30 лет мы ждали этих слов — и не верили, что дождёмся. Но мы дождались! Путин говорил не просто с болью и ожесточением — он говорил с облегчением. Было видно, как он все эти 30 лет хотел это сказать, давил в себе это, устал давить — но не говорил. И вот, наконец, сказал».

Подписание документов о признании Донецкой и Луганской народных республик (сс) Администрация президента России

Да, всё именно так. Путин болеет душой за Россию.

В связи с этим хотел ответить тем экспертам, которые говорят и пишут, что всё это надо было сделать раньше, еще в 2014 году. Ответ очень простой — раньше не могли. Не было той силы, которая бы позволила не просто что-то политически заявить, но военным образом защитить, и главное — обеспечить финансово-экономическое выполнение политической заявки.

Сегодня мы можем. И судя по общему контексту речи, что неонацистской Украине не место на политической карте мира, мы готовы пойти гораздо дальше, чем признание ЛНР и ДНР в существующих границах.

Одна из ключевых фраз Владимира Путина адресована как бы Украине: «Вы хотите декоммунизации? Ну что ж, нас это вполне устраивает. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация!», но на самом деле адресована Западу: «Вы хотите видеть в России врага? Мы Вам покажем, что такое настоящий враг». Такое ощущение, что если Киев завтра рыпнется хоть что-то делать в отношении ЛНР и ДНР, то такая ответка прилетит, что костей не соберут.

Затронул Владимир Путин и такой важный нерв современной геополитической ситуации в мире, как вопрос гарантий безопасности. По сути, вчера он поставил точку в диалоге с Вашингтоном: Вашингтон проигнорировал главные российские озабоченности и отказался выполнить три важнейших требования Москвы. А переговоры по второстепенным вопросам, даже если США и готовы пойти в них на некоторые уступки, нам не интересны, потому что «в исторической перспективе» это не решает ни одну из важнейших проблем безопасности нашей страны.

Президент России Владимир Путин на концерте в честь седьмой годовщины присоединения Крыма (сс) Администрация президента России

Поэтому отныне, и признание ЛНР и ДНР только первый шаг в этом направлении, мы сами будет определять свои шаги по обеспечению своей безопасности без оглядки на западных «партнеров и коллег».

Тем в выступлении президента нашей страны — нашей исторической Родины — было поднято много. К ним еще не раз будут возвращаться политики и эксперты. Но очевидно одно — дело только признанием ЛНР и ДНР, или только одной уходящей в историческое небытие окраиной, не ограничится. Грядет пересмотр не только европейской, но и мировой системы безопасности. И насколько он будет мирным, зависит только от Запада. Постъялтинский мир закончился. Название следующего будет сейчас писаться российской армией.