Тула, , 10:43 — REGNUM Предложения об отмене или продлении действующих коронавирусных ограничений поручил представить губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщили в управлении пресс-службы правительства по итогам заседания регионального оперативного штаба 21 февраля.

Тула Иван Шилов © ИА REGNUM

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Губернатор дал поручение региональному оперштабу проанализировать ситуацию, и с учётом тенденции к снижению заболеваемости представить предложения по отмене или продлению действующих коронавирусных ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее медики сообщили о снижении ковид-заболеваемости в регионе, сокращении числа амбулаторных пациентов и количества обращений в скорую. Также в регионе принято решение об отмене требования предъявлять медсертификаты при заселении в гостиницы.