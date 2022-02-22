Москва, 22 февраля, 2022, 10:43 — ИА Регнум. С признанием ДНР и ЛНР можно ожидать как радикальный вариант развития событий — боевое столкновение, так и относительно умеренный — когда ситуация будет заморожена, а ДНР и ЛНР станут своеобразным аналогом Абхазии и Южной Осетии. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Николай Евдокимов, обозначив ключевые задачи, которые будут стоять перед Россией.

Флаг России

Следите за развитием событий в трансляции: «Ситуация в Донбассе после признания Россией ЛНР и ДНР — трансляция»

«То, что состоится признание ДНР и ЛНР, было очевидно ещё после внесения соответствующих инициатив Государственной думой. Все понимают, что российский парламент не настолько субъектен, чтобы самостоятельно выступать с такими предложениями. Очевидно, что теперь перед Россией будет стоять несколько ключевых задач.

Во-первых, военно-политическая. Обострение ситуации на границе ДНР и Украины высоко вероятно, но возможности для диалога, полагаю, ещё не исчерпаны. Мы можем ожидать как радикальный вариант развития событий — боевое столкновение, так и относительно умеренный — когда ситуация будет заморожена, а ДНР и ЛНР станут своеобразным аналогом Абхазии и Южной Осетии.

Во-вторых, внешнеполитическая. Отношения с Западом продолжают деградировать, Россию ждёт новая волна санкций. Стратегии налаживания отношений, которая устроила бы обе стороны, похоже, не существует. В этом контексте перспективы отношений России с европейскими странами и США выглядят очень туманно.