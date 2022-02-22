Абакан, 22 февраля, 2022, 10:43 — ИА Регнум. В Хакасии идёт подготовка к прохождению весеннего половодья и пропуску паводковых вод. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 февраля в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

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Проводятся проверка и ремонт дамб, ослабление ледового покрова, воздушная разведка снегозапасов, создание материально-технических ресурсов.

По словам специалистов, паводок и половодье в Хакасии проходят в три стадии. Конец марта и начало апреля — это время талых и склоновых вод. В апреле происходит активное снеготаяние в степной зоне, реки вскрываются ото льда. В этот период опасны повышенная водность в реках и ледовые заторы. Последний этап приходится на середину мая и июнь. Для этого периода характерно таяние снега в горах. Обильные осадки могут осложнить гидрологическую ситуацию, как это произошло в 2014 и 2021 годах.

В республике принимается комплекс превентивных мероприятий, заверили в управлении. Обследуются гидротехнические сооружения.

На реке Абакан в районе Абазы и Белого Яра, в устье реки Джебаш (Таштыпский район) планируют провести взрывные работы по рыхлению льда. В отдельных муниципалитетах ледяной покров ослабят методом пиления и чернения.

В марте специалисты приступят к круглосуточному почасовому контролю паводковой обстановки.

В муниципалитетах проверят системы оповещения, пути эвакуации, подготовят пункты временного размещения граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, тему грядущего весеннего половодья обсудили на оперативном совещании в правительстве Ярославской области.

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