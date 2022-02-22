Вашингтон, 22 февраля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Появились сведения об участии американской актрисы и певицы Зендеи в съёмках третьего сезона сериала «Эйфория». Об этом сообщает портал PopcornNews 22 февраля.

Скриншот YouTube Зендея в сериале «Эйфория»

По словам продюсеров проекта, Зендея точно появится в будущем сезоне. Также ожидается, что третий сезон не станет последним для франшизы.

Напомним, что выход второго сезона «Эйфории» состоялся 9 января 2022 года. Показ эпизодов проекта осуществляется на стриминговом сервисе HBO Max.