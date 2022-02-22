Балашовский район, Саратовская область, , 11:07 — REGNUM Жительницу Балашовского района Саратовской области суд признал виновной в совершении преступления, предусмотренного по ч. 2 ст. 306 УК РФ («Заведомо ложный донос о совершении особо тяжкого преступления») и приговорил к четырем месяцам лишения свободы условно. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Приговор Иван Шилов © ИА REGNUM

В июне 2021 года женщина в устной форме поведала сотруднику полиции заведомо ложную информацию об изнасиловании. Затем она собственноручно написала заявление о привлечения мужчины к уголовной ответственности. Отмечается, что девушка была предупреждена об уголовной ответственности за ложное обвинение.

По результатам проверки заявления об изнасиловании вынесено постановление об отказе возбуждения уголовного дела из-за отсутствия события преступления.

Незаконные намерения девушки причинили подозреваемому моральный вред и нарушили порядок работы правоохранительных и следственных органов по борьбе с преступностью. Во время предварительного следствия обвиняемая призналась и раскаялась в содеянном.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 29-летнего жителя Саратова задержали по подозрению в нескольких ложных вызовах бригады скорой медпомощи.

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