Санкт-Петербург, 22 февраля, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА может пройти в Лондоне вместо Санкт-Петербурга из-за политической ситуации между Россией и Украиной. Об этом 21 февраля сообщили британские СМИ.

Татьяна Титаева ИА REGNUM Символика Лиги чемпионов УЕФА в Санкт-Петербурге

Без ссылки на источник информации издания-таблоиды The Mirror и The Daily Star заявили о возможном переносе матча на стадион «Уэмбли» в Лондоне вместо планируемой «Газпром Арены» в Петербурге. По их мнению, УЕФА может прийти к такому решению, если президент России Владимир Путин направит на Украину российские войска.

В изданиях отмечают, что УЕФА будет рассматривать альтернативную площадку, особенно, если в финал выйдут две британские команды.

При этом УЕФА ещё не обнародовала никаких заявлений на этот счёт. По согласованным планам, финальный матч Лиги чемпионов должен состояться в Петербурге 28 мая 2022 года.