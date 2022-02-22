Ростов-на-Дону, , 10:40 — REGNUM Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко («Единая Россия») напомнил об исторически крепких связях между жителями Ростовской области и Донбасса, комментируя признание независимости ЛНР и ДНР.

Флаги ДНР и ЛНР

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«Для нас, жителей Ростовской области, принятие такого решения имеет исключительно важный характер, учитывая исторически крепкие связи между жителями Ростовской области и жителями Луганщины, Донецкой области. Уверен, что принципиально важные решения, принятые президентом России, послужат миру, стабильности и ликвидации тех негативных ситуаций, которые существуют на протяжении восьми лет на территории ЛНР и ДНР. У депутатов есть своя миссия, и мы должны её выполнить», — сказал спикер донского парламента.

ИА REGNUM напоминает, что 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Госдума и Совфед 22 февраля намерены ратифицировать договоры с республиками и дружбе и сотрудничестве.