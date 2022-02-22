Ростов-на-Дону, 22 февраля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Российско-украинскую границу пересекли и прибыли в Ростовскую область ещё 20 тыс. мирных жителей ЛНР и ДНР. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Ростовской области 22 февраля.

Максим Цуканов ИА Красная Весна Пограничник

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«За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло более 20 тысяч граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в 118 пунктах временного размещения в Ростовской области находились свыше 7 тысяч беженцев, из них 3200 — дети. За сутки Ростовскую область покинули более 11 тыс. беженцев из Донбасса.