Биробиджан, 22 февраля, 2022, 10:43 — ИА Регнум. В столице Еврейской автономии откроют пункт для сбора помощи жителям Луганской и Донецкой народных республик, которые приехали в Россию. Принимать вещи будут в общественной приёмной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 февраля в пресс-службе регионального отделения партии.

futureatlas.com Гуманитарная помощь

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Принимать гуманитарную помощь будут в том числе в выходные дни. В Еврейской автономии также готовы разместить беженцев из ЛНР и ДНР, отмечал ранее глава ЕАО Ростислав Гольдштейн.

Он подчёркивал, что в регионе к жителям республик Донбасса относятся с сопереживанием и сочувствием. Губернатор Еврейской автономии дал поручение подготовить шесть пунктов временного размещения граждан и составить список вакансий региона.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев поддержал заявление президента РФ Владимира Путина о признании независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Он назвал священным долгом защиту Отечества и обеспечение мира на границах России.