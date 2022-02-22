Уссурийск, Приморский край, 22 февраля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Полиция в Уссурийске выявила факты незаконной постановки на миграционный учёт иностранных граждан — одна из местных жительниц прописала в своём частном доме больше сотни человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Приморья.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Проблемы миграции

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Установлено, что 29-летняя женщина с октября 2019 года по декабрь 2021 года прописала за деньги 147 иностранцев, при этом никто из них в доме не жил.

«Иностранцы пользовались предоставленной возможностью, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за нарушение порядка пребывания на территории Российской Федерации», — сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности и была осуждена.

Возбуждены уголовные дела и соединены в одно производство. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишение свободы до трёх лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Республике Алтай возбуждено уголовное дело по факту фиктивной постановки на учёт иностранных граждан.