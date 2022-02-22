Донецк, 22 февраля, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Утром 22 февраля силовики Украины обстреляли три населенных пункта на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 22 февраля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

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Уточняется, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли окрестности поселков Александровка и Старомихайловка, которые находятся на западе и северо-западе Донецка, а также село Стыла в Старобешевском районе.

Также указывается, что в общей сложности в ходе обстрела украинские боевики выпустили по территории ДНР 39 мин калибром 82 и 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что признание Россией ЛНР дало уверенность в мирном будущем региона.