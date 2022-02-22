Екатеринбург, 22 февраля, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству региона предложить компенсацию пациентам санаториев, куда прибудут беженцы из ДНР. Об этом сообщили в областном департаменте информполитики.

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Людей выписали из санаториев из-за планов разместить здесь беженцев из Донбасса. Пациентам предложат компенсацию, заявил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков. По словам чиновника, выписанные граждане смогут либо вернуть деньги, либо воспользоваться альтернативным вариантом реабилитации. Аналогичный вид лечения им предложат в течении двух или трех дней, пояснил замглавы региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, беженцев из Донбасса в области планируют разместить в нескольких санаториях, в частности, в «Липовке» в Реже и в одном из санаториев в Нижних Сергах. Вынужденные переселенцы могут прибыть в регион уже 25 февраля.