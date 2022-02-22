Варшава, 22 февраля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Председатель Конференции епископата Польши архиепископ Станислав Гандецкий выступил с обращением к жителям Польши, в котором призвал их «держать открытые и гостеприимные сердца для беженцев с Украины, которые в Польше попытаются найти убежище от войны». Обращение обнародовала пресс-служба Католической церкви Польши.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Польша

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В своем обращении архиепископ подчеркнул, что «каждый имеет право жить в мире и безопасности, каждый имеет право искать для себя и своих близких условий, гарантирующих ему безопасную жизнь».

Председатель епископата напомнил, что в последние годы Польша открыла свои границы для граждан Украины, «которые живут среди нас, работают рядом с нами, молятся в польских костелах и учатся в польских школах».

Архиепископ Станислав Гандецкий констатировал, что «гостеприимство для беженцев нашло свое конкретное измерение в поддержке благотворительных организаций».

Он добавил, что польская благотворительная организация «Каритас» подготовила дополнительную программу поддержки беженцев в Украины в случае дальнейшей эскалации напряженности и вооруженных действий.

По данным польского МИД, первая волна беженцев с Украины в Польшу прошла в 2014—2015 годах на фоне боевых действий на Донбассе. В настоящее время, на фоне ожидания «российского вторжения на Украину», в Варшаве ожидают снова приток беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».