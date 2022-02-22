Джакарта, 22 февраля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Представители Южной Кореи и Индонезии договорились активизировать сотрудничество в цепочках поставок полезных ископаемых и в сфере электромобилей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Соответствующая договоренность была достигнута в ходе заседания совместного комитета по экономическому сотрудничеству, прошедшего 21 февраля в Джакарте.

Известно, что южнокорейскую сторону представил министр торговли, промышленности и энергетики Мун Сын Ук, а индонезийскую — министр-координатор по вопросам экономики Аирлангта Хартарто.

В ходе встречи представители двух стран договорились приложить усилия для увеличения объёмов двусторонней торговли и инвестиций, а также подписали пять меморандумов о взаимопонимании.

Отмечается, что в ходе своего визита в Индонезию Мун Сын Ук также встретился с министром энергетики, с которым обсудил сотрудничество в сфере возобновляемых источников энергии.