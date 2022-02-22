Париж, 22 февраля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Согласно данным, опубликованным министерством экологического перехода, во Франции продолжают расти цены на топливо, передает BFM TV.

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Дизель преодолел символический порог в 1,70 евро за литр. Неэтилированный бензин 95-E10 со своей стороны продается по 1,76 евро за литр. Стоимость наиболее потребляемого во Франции бензина (95-E10) увеличилась на 1,3 цента. Цена на неэтилированный бензин 98 выросла до 1,8 евро за литр.

В краткосрочной перспективе снижения цен на топливо не ожидается при росте цен на нефть.