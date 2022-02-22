Уфа, 22 февраля, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Развивать круизный туризм необходимо в Башкирии. Об этом 22 февраля сообщил исполняющий обязанности председателя государственного комитета Башкирии по туризму Ринат Фаткуллин во время встречи с представителями теплоходной компанией.

Lenobl.ru Теплоход у крепости «Орешек»

На встрече была рассмотрена возможность захода несколько круизных судов по Белой до Уфы в мае 2022 года.

«С каждым теплоходом пару сотен туристов будут сходить в Агидели, Бирске и Уфе. Это шанс для наших операторов предложить гостям новые туруслуги, ремесленникам — оставить память о республике через сувениры. Круизный туризм не такой массовый, но очень перспективный и высокодоходный сектор туристского бизнеса. Нам важно развиваться в этом направлении и выстраивать необходимую инфраструктуру», — приводит пресс-служба слова Фаткуллина.

Отмечается, что в мае и июне 2022 года на теплоходах в Уфу прибудут около 500 туристов.