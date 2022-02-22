София, 22 февраля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В результате масштабного пожара, произошедшего на крупном фермерском предприятии в Великотырновской области (Северо-Восток Болгарии) в ночь на 22 февраля, погибли около 200 животных. Об этом 22 февраля сообщает БТВ.

LoggaWiggler Пожар

Согласно официальной версии, огонь вспыхнул в коровнике в результате короткого замыкания электросети. Пламя быстро распространилось по всему помещению, перекинувшись на соседнюю овчарню. Прибывшим на место происшествия пожарным удалось локализовать возгорание и вывести из охваченных огнем хозяйственных построек несколько коров и десятки овец.

Общая сумма убытков, понесенных владельцами фермы, уточняется.

Ведется расследование обстоятельств инцидента.