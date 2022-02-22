Ижевск, 22 февраля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Удмуртия создала условия для приема 250 эвакуированных мирных жителей Донецкой и Луганской народный республик. Вопросы помощи вынужденным переселенцам обсуждаются в республике с 19 февраля, сообщил глава региона Александр Бречалов.

Официальный сайт ДНР Эвакуация жителей ДНР

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«Председатель правительства Ярослав Семенов вместе с коллегами всесторонне проработали вопрос, связанный с возможностью принятия в Удмуртии жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые изъявят желание сюда приехать. На данный момент мы полностью готовы, создан штаб, пока ждем информацию от центрального штаба, от руководства страны», — цитирует главу Удмуртии портал Izhlife.

Он уточнил, что пункты временного размещения подготовлены в двух санаториях Ижевска.

Бречалов заверил, что готовы и социальные службы, и здравоохранение, также будет обеспечена возможность приезжающим детям посещать школы и детские сады.

Как сообщало ИА REGNUM, Удмуртия готовится принять жителей Донбасса, вынужденных покинуть территории Донецкой и Луганской народных республик. Сбор воды, продуктов питания, средств личной гигиены и канцелярских принадлежностей осуществляется с 7:00 до 19:00 по местному времени ежедневно в нижнем храме Михаило-Архангельского кафедрального собора Ижевска (улица Карла Маркса, 222).

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