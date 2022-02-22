Вашингтон, 22 февраля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Канадский исполнитель Майкл Бубле и актриса Луисана Лопилато вновь стали родителями. Об этом 22 февраля сообщает The Sun.

Скриншот видео на YouTube Майкл Бубле

У пары родился четвёртый ребёнок, однако его пол и имя пока неизвестны. Бубле и Лопилато воспитывают двоих сыновей и дочь.

ИА REGNUM напоминает, что Майкл Бубле является обладателем премии «Грэмми». В 2008 году победу ему принёс его альбом Call me Irresponsible.