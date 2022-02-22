Ирбит, Свердловская область, 22 февраля, 2022, 10:29 — ИА Регнум. В Ирбите Свердловской области на реке Ница погиб тракторист. Он пытался спасти из полыньи трактор и утонул сам. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Иван Шилов ИА REGNUM Трактор

Инцидент произошел 19 февраля. Тракторист взял на буксир металлическую конструкцию. Лед не выдержал вес трактора. Его задняя часть ушла под воду. Водитель попытался спасти машину, нажимая на педаль газа. Однако к желаемому результату это не привело. Передняя часть трактора также оказалась под водой.

Тело мужчины пока не нашли. Поиски проводят водолазы из Каменска-Уральского. Мероприятие осложняется сильным течением в районе происшествия. Провалившийся трактор из-под воды не виден. Глубина на участке достаточно большая. По факту произошедшего проводят проверку. После ее окончания будет принято обоснованное решение.