Луганск, 22 февраля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Признание Россией Луганской Народной Республики (ЛНР) дало уверенность в мирном будущем региона, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Цитата скриншот с сайта youtube, su1945 Леонид Пасечник

«Уверен, вместе у нас получится возродить и приумножить былую славу региона, обеспечить нашим жителям стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Самое главное — у нас появилась надежная уверенность на мирное, процветающее будущее», — говорится в опубликованном заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, о признании суверенитета ДНР и ЛНР президент России Владимир Путин объявил 21 февраля. С лидерами республик глава государтсва подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.