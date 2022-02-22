Брянск, , 10:50 — REGNUM Заявку на приобретение новых троллейбусов разместила на сайте госзакупок администрация Брянска, сообщает 22 корреспондент ИА REGNUM.

Троллейбус Mosgortrans.ru

Для муниципального Брянского троллейбусного управления закупят 31 низкопольную машину с возможностью автономного хода. Новые троллейбусы должны быть оборудованы системами кондиционирования и видеонаблюдения, иметь места для пассажиров-инвалидов, передвигающихся, в том числе, на кресле-коляске.

На новый транспорт готовы потратить более 626,2 млн рублей. Срок окончания подачи заявок установлен 10 марта 2022 года, а техника должна прибыть в Брянск до 1 июля 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, всего власти планируют закупить для города 100 новых троллейбусов в несколько этапов.

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