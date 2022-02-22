Екатеринбург, 22 февраля, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В Екатеринбурге назначили нового председателя муниципальной Счетной палаты. Должность занял Александр Гетманчук. Решение было принято 22 февраля на заседании гордумы.

Иван Шилов ИА REGNUM Назначение

Депутаты утвердили кандидатуру Гетманчука единогласно. Процедура прошла без обсуждений и вопросов.

Ранее новый глава Счетной палаты Екатеринбурга возглавлял администрацию Южного управленческого округа Свердловской области. Гетманчук также находился на службе в аппарате областной прокуратуре.