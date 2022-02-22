Моряки Тихоокеанского флота провели уроки мужества в 80 школах Камчатки
Петропавловск-Камчатский, 22 февраля, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Более чем в 80-ти образовательных учреждениях Камчатки прошли уроки мужества, которые для детей в рамках Всеармейской акции «Есть такая профессия — Родину защищать» провели военнослужащие соединений и воинских частей войск и сил на Северо-востоке России. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) на сайте Минобороны РФ.
У камчатских школьников особый интерес вызвали вопросы поступления в военные училища и прохождения военной службы по контракту.
Традиционные встречи в школах Камчатки накануне Дня защитника Отечества в этом году прошли в Усть-Большерецком, Мильковском и Усть-Камчатском районах полуострова.
Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае проходят праздничные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества.