Петропавловск-Камчатский, 22 февраля, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Более чем в 80-ти образовательных учреждениях Камчатки прошли уроки мужества, которые для детей в рамках Всеармейской акции «Есть такая профессия — Родину защищать» провели военнослужащие соединений и воинских частей войск и сил на Северо-востоке России. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) на сайте Минобороны РФ.

Максим Цуканов ИА REGNUM Мужество

пресс-служба ТОФ «Представители Тихоокеанского флота встретились с подрастающим поколением общеобразовательных учреждений накануне Дня защитника Отечества и рассказали о службе в Вооружённых силах России, традициях и подвигах её защитников».

У камчатских школьников особый интерес вызвали вопросы поступления в военные училища и прохождения военной службы по контракту.

Традиционные встречи в школах Камчатки накануне Дня защитника Отечества в этом году прошли в Усть-Большерецком, Мильковском и Усть-Камчатском районах полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае проходят праздничные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества.