Москва, 22 февраля, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Правительство России продлевает поддержку бизнеса, торгующего подакцизной продукцией. Об этом 22 февраля сообщает сайт правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ресторан

Решение продлевает возможность получения поддержки из регионального и муниципального бюджетов до конца 2022 года. Уточняется, что речь идёт о гостиницах, кафе и ресторанах, они понесли потери из-за ситуации с коронавирусом.

«Ранее такой бизнес не мог рассчитывать на финансовую помощь от государства. Летом 2020 года в рамках пакета мер поддержки бизнеса правительство отменило это ограничение», — рассказали в правительстве.