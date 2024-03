Вашингтон, 22 февраля, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Американский хип-хоп-исполнитель Lil Baby (Доминик Джонс) заявил, что ведёт работу над очередным альбомом. Соответствующую информацию он опубликовал на своей странице в Twitter вечером 21 февраля.

Скриншот YouTube Lil Baby

https://twitter.com/lilbaby4pf/status/1495857148412239872

По словам артиста, его новая пластинка почти готова и увидит свет в ближайшее время. Точная дата выхода на текущий момент неизвестна, однако ожидается, что будущий проект будет опубликован в течение 2022 года.

Напомним, что 4 июня 2021 года состоялась премьера совместного альбома Lil Baby с рэпером Lil Durk (Дёрк Бэнкс). Проект получил название The Voice of the Heroes и включил в себя 18 треков.