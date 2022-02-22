Кабанский район, Бурятия, 22 февраля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В Бурятии правоохранители задержали подозреваемого в продаже суррогатного алкоголя, после употребления которого погибли четыре человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД России.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Водка

По предварительным данным, потерпевшие, работавшие на заготовке древесины, вечером 17 февраля распили в лесу спиртосодержащую жидкость, которую купил один из них. На следующий день все они поступили в больницу с отравлением, от которого чуть скончались.

Возбуждено уголовное дело за «сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть двух и более лиц». В настоящее время решается вопрос о мере пресечения задержанному.

«Полицейскими продолжаются мероприятия по установлению мест производства и хранения опасного для жизни алкоголя», — добавила официальный представитель ведомства Ирина Волк.