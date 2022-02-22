Ижевск, 22 февраля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Удмуртия готовится принять жителей Донбасса, вынужденных покинуть территории Донецкой и Луганской народных республик. Пресс-служба Ижевской епархии сообщила, что объявлен сбор гуманитарной помощи для эвакуированных.

Пресс-служба управления МЧС по Удмуртии Гуманитарная помощь Удмуртии детям Донбасса

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Сбор воды, продуктов питания, средств личной гигиены и канцелярских принадлежностей осуществляется с 7:00 до 19:00 по местному времени ежедневно в нижнем храме Михаило-Архангельского кафедрального собора Ижевска (улица Карла Маркса, 222).

Уточняется, что все предметы гуманитарной помощи должны быть новыми, а продукты питания — длительного хранения с действительным сроком годности.

ИА REGNUM напоминает, так же пункты приема гуманитарной помощи для жителей Донбасса открыты во всех общественных приемных региональных отделений партии «Единая Россия».