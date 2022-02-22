Степанакерт, 22 февраля, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Власти Республики Арцах (Нагорного Карабаха) приветствуют решение России о признании независимости ДНР и ЛНР, заявил во вторник, 22 февраля, президент республики Араик Арутюнян.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«От имени властей и народа Республики Арцах приветствую решение президента Российской Федерации Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик. Право наций на самоопределение и построение собственного государства является неотъемлемым для каждого народа и основополагающим принципом международного права. Создание независимого государства и его международное признание становится императивом особенно в условиях экзистенциальной опасности, поскольку является достаточно влиятельным и цивилизованным средством предотвращения кровопролития и гуманитарной катастрофы», — отметил Арутюнян.

В республике надеются и на признание собственного государства, сказал глава республики.

«Республика Арцах десятилетиями боролась за свою свободу, безопасность и становление своей государственности, ей неоднократно приходилось проходить через тяжелые испытания и геноцидальные действия. Поэтому мы убеждены, что Республика Арцах, которая имеет необходимые и бесспорные исторические, политические, правовые и моральные основания, заслужила международное признание своего суверенного государства», — заявил Арутюнян.

«Поздравляем народ Донбасса с этим историческим событием. Надеемся, что в этой некогда процветающей стране вновь установится прочный мир и стабильность», — добавил он.