Ростов-на-Дону, 22 февраля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Крупнейший агрохолдинг юга России — концерн «Покровский» — сообщил о намерении оказать гуманитарное содействие беженцам, прибывающим на территорию России из ДНР и ЛНР. В компании готовы помочь прибывшим людям продовольствием, а также подготовят под их размещение собственный дом отдыха.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«В сложившихся условиях своевременно снабжать людей продуктами питания чрезвычайно важно, — заявила в интервью «Российской газете» Татьяна Мельник, генеральный директор АО «Концерн Покровский». — Мы понимаем, что в такой сложный период бизнес должен оказывать поддержку людям, которые оказались в трудном положении не по своей воле. Не у всех есть возможность остановиться у родственников. Наша страна делает все возможное для оказания помощи».

В состав концерна «Покровский» входит 35 предприятий Южного федерального округа, расположенные в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. В компаниях концерна трудится более 10 тысяч человек, он является крупнейшим сельхозпроизводителем России и входит в десятку национальных лидеров по основным производственным показателям. Большинство предприятий концерна «Покровский» имеют статус градообразующих и активно участвуют в социальной политике государства.