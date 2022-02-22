Нью-Йорк, США, 22 февраля, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Руководство России решило признать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик, чтобы обеспечить там мир и спасти население. Об этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

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Российский дипломат отметил, обращаясь к своим западным коллегам, что в выступлениях большинства из них не нашлось места для жителей Донбасса. Этих людей более 4 млн, и их будто вычёркивают из речей. С 2014 года их презрительно именуют «пророссийскими сепаратистами».

«Главной задачей нашего решения являлось сохранить и уберечь эти жизни. Это важнее всех ваших угроз», — подчеркнул Небензя.

По его словам, вина жителей Донбасса только в том, что после незаконного переворота в Киеве они хотели обсудить с новыми властями Украины соблюдение своих прав. В последние дни из-за резкого обострения обстановки в Донбассе жизни женщин, детей и стариков оказались под угрозой.

Как сообщало ИА REGNUM, Небензя также заявил, что Украина, когда её возглавил президент Владимир Зеленский, возобновила воинственную риторику и сделала всё для разрушения Минских соглашений.

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