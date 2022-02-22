22 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Погожев, , 15:20 — REGNUM Регионы России направят гуманитарную помощь вынужденным переселенцам из Донбасса, об этом заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Вместе с главой Ростовской области и МЧС оперативно был определен необходимый объем помощи. В список включили детское питание, канцтовары, гигиенические средства, сухпайки, воду, постельное белье, бытовую технику и многое другое.

«Гуманитарный груз будет формироваться в регионах по пути следования в Ростовскую область — в Московской, Тульской, Воронежской и Липецкой областях. Также помощь в его формировании окажут региональные отделения партии в Белгородской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Брянской областях, Ставропольском крае и ряде других субъектов», — сказал он.

Рабочие разгружают машину с гуманитарной помощью Александр Погожев © ИА REGNUM

Разгрузка поступающей гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса Александр Погожев © ИА REGNUM

Разгрузка поступающей гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса Александр Погожев © ИА REGNUM

Разгрузка поступающей гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса Александр Погожев © ИА REGNUM

Разгрузка поступающей гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса Александр Погожев © ИА REGNUM

В Ставропольском крае уже собрали 40 тонн гуманитарного груза. Помощь окажется в Ростовской области к вечеру 22 февраля. За сутки на пункт сбора гуманитарной помощи поступили консервы, мука, подсолнечное масло, крупы, макароны, сахар, вода газированная, негазированная и минеральная, также пострадавшие от эвакуации получат медицинские маски и предметы гигиены.

Гуманитарная помощь беженцам из Донбасса Александр Погожев © ИА REGNUM

Гуманитарная помощь беженцам из Донбасса Александр Погожев © ИА REGNUM Гуманитарная помощь беженцам из Донбасса Александр Погожев © ИА REGNUM

Разгрузка поступающей гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса Александр Погожев © ИА REGNUM

Разгрузка поступающей гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса Александр Погожев © ИА REGNUM

Разгрузка поступающей гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса Александр Погожев © ИА REGNUM

Разгрузка поступающей гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса Александр Погожев © ИА REGNUM

«С тревогой и болью в эти дни мы следим за новостями из Донбасса. Переживаем вместе с теми, кто оказался вынужден покинуть свой дом. Ставропольчане помогали беженцам в 2014 году, не остаемся равнодушными мы и сейчас. Активисты «Единой России» в нашем крае уже организовали сбор гуманитарной помощи. Планируется, что уже завтра машины с продуктами из нашего края отправятся в Ростовскую область», — рассказал на своей странице в «Инстаграме» губернатор Ставропольского края, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Владимир Владимиров.

Погрузка гуманитарной помощи эвакуированным из Донбасса жителям. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Погрузка гуманитарной помощи эвакуированным из Донбасса жителям. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Погрузка гуманитарной помощи эвакуированным из Донбасса жителям. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Погрузка гуманитарной помощи эвакуированным из Донбасса жителям. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Погрузка гуманитарной помощи эвакуированным из Донбасса жителям. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM Погрузка гуманитарной помощи эвакуированным из Донбасса жителям. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Погрузка гуманитарной помощи эвакуированным из Донбасса жителям. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Депутаты и актив «Единой России» в регионах, где развернуты пункты временного размещения, оказывают содействие ведомствам и помогают беженцам в ПВР.

«Наши добровольцы уже в круглосуточном режиме работают в Ростовской области. Оказывают юридическую помощь, медицинскую, занимаются логистикой в пунктах временного размещения — помогают там, где помощь реально необходима», — добавил Андрей Турчак.

Погрузка гуманитарной помощи эвакуированным из Донбасса жителям. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Погрузка гуманитарной помощи эвакуированным из Донбасса жителям. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Погрузка гуманитарной помощи эвакуированным из Донбасса жителям. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM Погрузка гуманитарной помощи эвакуированным из Донбасса жителям. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Погрузка гуманитарной помощи эвакуированным из Донбасса жителям. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Гуманитарная помощь беженцам из Донбасса Александр Погожев © ИА REGNUM

Сводная группа сформирована из добровольцев, работающих в штабах движения «Мы вместе», представителей «Молодой гвардии Единой России» и «Молодежки ОНФ».