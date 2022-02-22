Киров, Калужская область, , 11:04 — REGNUM В подразделение экономической безопасности и противодействия коррупции МОМВД России «Кировский» Калужской области поступила информация о возможном факте хищения местной жительницей, работающей на животноводческой ферме, имущества, принадлежащего обществу с ограниченной ответственности. Сумма ущерба составила более 1,6 миллиона рублей. Об этом 22 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

По версии следствия, женщина похитила ампулы вакцины, предназначенной для профилактической иммунизации крупного рогатого скота, которые в дальнейшем реализовала третьим лицам. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление местонахождения похищенной вакцины. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

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