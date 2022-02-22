Казань, 22 февраля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В этом году в Татарии программа капитального ремонта охватит 769 многоквартирных домов общей площадью 4 млн 700 тыс. кв. метров. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Pixabay.com Капитальный ремонт жилого дома

Финансирование предстоящих работ определено на уровне 6 млрд 441 млн рублей. Республиканским правительством из 31 программы строительства и капитального ремонта жилищного фонда, объектов социального назначения и программ в области модернизации жилищно-коммунального хозяйства утверждены 26. Проекты распоряжений еще по трем программам поступили для рассмотрения в кабинет министров РТ, уточнил глава регионального минстроя.

По состоянию на 17 февраля разместили извещение о проведении электронного аукциона по 85 многоквартирным домам на выполнение работ по замене лифтов и разработке проектно-сметной документации. По 89 домам документы пока не представлены.

Как отметил Айзатуллин, сдерживающим фактором в большинстве случаев является отсутствие протоколов собраний собственников жилья. В настоящее время данный процесс максимально оптимизирован, собрания проводят в электронной форме, а голосование осуществляется в ГИС ЖКХ.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии из республиканского бюджета в 2021 году на ремонт в пищеблоках образовательных организаций 44 районов направили порядка 1 млрд рублей.

Читайте также: В Татарии запланирован капитальный ремонт пищеблоков в 180 школах