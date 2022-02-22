Петропавловск-Камчатский, 22 февраля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. На Камчатку в рамках нацпроекта «Здравоохранение» по программе «Земский доктор» в Мильковскую районную больницу приехал врач ультразвуковой диагностики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Tambov.gov.ru Поликлиника оформлена в стиле нацпроекта

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Врач Юрий Лобов переехал на Камчатку из Хабаровска. Он получил выплату в сумме два млн рублей, а также компенсацию затрат на переезд. Врачу предоставили служебное жильё. Работая в Мильковской больнице он будет получать северные надбавки к окладу.

«Мне выплатили денежные средства, предоставили новую квартиру с хорошим ремонтом и обеспечили всем необходимым. Работать комфортно, население доброжелательное и очень позитивно относится к медикам», — рассказал Юрий Лобов.

В Мильковскую районную больницу по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» приобрели новый УЗИ-аппарат, который позволяет проводить диагностику состояния внутренних органов при помощи высокочастотных ультразвуковых волн.

«У нас в больнице два аппарата экспертного класса. Эти аппараты открывают новые возможности для медиков. Важно, что мне предоставили не только рабочее место, но и качественную аппаратуру. Очень приятно работать, когда есть хорошее оборудование, которое позволяет проводить углубленные ультразвуковые исследования», — подчеркнул Юрий Лобов.

«Программа «Земский доктор» позволяет привлечь медицинский персонал в районы Камчатского края, выплата в размере 2 млн рублей для врачей или 1 млн для среднего медицинского персонала является достаточно привлекательной. Так, за период 2019—2021 годов в рамках реализации программы удалось привлечь 81 человека, из них врачей 62 и средних медицинских работников 19», — прокомментировала член Общественной палаты Камчатки, главный врач краевого онкологического диспансера Наталья Зиганшина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калмыкии в 2021 году по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» привлекли на работу более 40 медиков.