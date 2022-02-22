Находка, Приморский край, , 10:16 — REGNUM Дорожно-транспортное происшествие произошло на 33 км автодороги «Артем — Находка — Порт Восточный». Водитель погиб, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.

ДТП в Приморье Пресс-служба УМВД по Приморскому краю

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64-летний мужчина на «КамАЗе», груженном древесиной, двигался со стороны города Артёма в сторону Находки. При прохождении опасного поворота водитель потерял управление и большегруз опрокинулся в кювет.

Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.

Отмечается, что ДТП произошло днём 22 февраля, участок автодороги очагом аварийности не является.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе «Колыма» в Якутии погибли четыре человека и еще два — получили ранения.