Уфа, , 10:14 — REGNUM Завод по производству газовых баллонов намерены построить узбекские инвесторы в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Газовые баллоны

Данный вопрос был рассмотрен на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Министр промышленности, энергетики и инноваций республики Александр Шельдяев напомнил, что в начале 2022 года делегация Башкирии посетила Узбекистан, где побывала на заводе по производству баллонного оборудования для компримированного природного газа. Каждый год там производят порядка 120 тысяч баллонов.

«Узбекские инвесторы готовы реализовать инвестиционный проект стоимостью один млрд рублей по созданию производства газовых баллонов на территории опережающего социально-экономического развития «Благовещенск», а также обеспечить ежегодный ввод пяти новых многопостовых станций компримированного газа в Уфе и на федеральных автодорогах М-5 и М-7», — сообщил Шельдяев.

Сообщается, что в конце 2021 года республиканское правительство и Минэнерго России подписали новое соглашение по целевым показателям в сфере развития газомоторного топлива на ближайшие три года. Так, в 2022 году федеральное министерство намерено поддержать возведение в регионе ещё десяти автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, на которых будет использоваться оборудование отечественного производства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии действует 41 автомобильная газонаполнительная компрессорная станция.