София, , 10:11 — REGNUM Два человека погибли в результате масштабного пожара, произошедшего утром 22 февраля в элитном жилом комплексе в центре столицы Болгарии Софии. Об этом 22 февраля сообщает БТВ.

Пожар Pixabay.com

По предварительным данным, возгорание произошло в 05:36 по местному времени (6:36 мск) в квартире на 4-м этаже пятиэтажного дома. Огонь быстро перекинулся на соседние жилые помещения, а также чердак здания.

На место происшествия выехали три расчета огнеборцев. В общей сложности пожарным удалось эвакуировать 15 человек. Тушение пожара продолжается.

Причины инцидента выясняются.