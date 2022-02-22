Ростов-на-Дону, , 10:11 — REGNUM Ростовская область приютила более 7 тыс. человек, эвакуированных из Луганской и Донецкой Народных Республик. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 22 февраля.

Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

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«В 118 пунктах временного размещения в Ростовской области на утро 22 февраля находились свыше 7 тысяч беженцев, из них 3200 — дети», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что за истекшие сутки Ростовскую область покинули более 11 тыс. беженцев из Донбасса.