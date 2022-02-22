Нью-Йорк, США, 22 февраля 2022, 10:08 — REGNUM В США снимут байопик об Афени Шакур, матери Тупака Шакура (2Pac). Об этом 22 февраля пишет NME.

Тупак Шакур
Тупак Шакур
Скриншот видео на YouTube

По данным СМИ, картина будет называться Peace, Love & Respect; the Afeni Shakur/Panther 21 story («Мир, любовь и уважение; история Афени Шакур/ «Пантера 21»). В фильме расскажут о периоде жизни матери Тупака Шакура в период с 1969 по 1971 годы, а также её участии в организации Black Panther Party («Чёрные пантеры»).

В этот период Афени Шакур находилась под стражей по делу «Пантеры 21» — 21 члена организации обвиняли в подготовке взрывов в Нью-Йорке. Однако все подозреваемые были оправданы в 1971 году.

ИА REGNUM напоминает, что партия самообороны «Чёрные пантеры» — американская леворадикальная организация чернокожих, ставившая своей целью продвижение гражданских прав чернокожего населения. Она была активна в 1960-е — 1970-е годы. Эксперты расходятся во мнении относительно партии — некоторые характеризуют её как самую влиятельную организацию черного движения конца 1960-х годов, другие — как преступную группировку.

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