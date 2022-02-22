Нью-Йорк, США, 22 февраля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В США снимут байопик об Афени Шакур, матери Тупака Шакура (2Pac). Об этом 22 февраля пишет NME.

Скриншот видео на YouTube Тупак Шакур

По данным СМИ, картина будет называться Peace, Love & Respect; the Afeni Shakur/Panther 21 story («Мир, любовь и уважение; история Афени Шакур/ «Пантера 21»). В фильме расскажут о периоде жизни матери Тупака Шакура в период с 1969 по 1971 годы, а также её участии в организации Black Panther Party («Чёрные пантеры»).

В этот период Афени Шакур находилась под стражей по делу «Пантеры 21» — 21 члена организации обвиняли в подготовке взрывов в Нью-Йорке. Однако все подозреваемые были оправданы в 1971 году.

ИА REGNUM напоминает, что партия самообороны «Чёрные пантеры» — американская леворадикальная организация чернокожих, ставившая своей целью продвижение гражданских прав чернокожего населения. Она была активна в 1960-е — 1970-е годы. Эксперты расходятся во мнении относительно партии — некоторые характеризуют её как самую влиятельную организацию черного движения конца 1960-х годов, другие — как преступную группировку.