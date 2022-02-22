Кемерово, , 10:09 — REGNUM В Кемеровской области в сравнении с прошлым понедельником снизилось число обращений в «красные зоны». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Ведётся ежедневный мониторинг обращений пациентов с симптомами ОРВИ и новой коронавирусной инфекции за медицинской помощью, — уточнили в министерстве. — В сравнении с прошлым понедельником, количество обращений в «красные зоны» и вызовов врачей на дом снизилось на 30%».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на сегодня, 22 февраля, медицинскую помощь получают 22 029 кузбассовцев с коронавирусом.

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